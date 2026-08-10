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Nainital News: नयना देवी मंदिर में हुआ पार्थिव पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के नयना देवी मंदिर में अमर उदय ट्रस्ट द्वारा सावन के महीने के सोमवार को पार्थिव पूजा की गई। मुख्य यजमान दीवान सिंह ढैला ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की पूजा की, जिसमें वैदिक मंत्रों के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट के कई सदस्यों की उपस्थिति रही।

Nainital News: नयना देवी मंदिर में हुआ पार्थिव पूजन

Nainital News: नैनीताल। नयना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट की ओर से सावन माह के सोमवार को पार्थिव पूजा की गई। मुख्य यजमान दीवान सिंह ढैला ने धर्मपत्नी के साथ भगवान शिव की पूजा की। पुजारी बसंत बल्लभ पांडेय के सानिध्य में चंद्रशेखर तिवारी, भुवन कांडपाल, गणेश बहुगुणा और नवीन चंद्र तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। यहां ट्रस्ट अध्यक्ष राजीव लोचन साह, सचिव हेमंत साह, उपाध्यक्ष घनश्याम लाल साह, किशन सिंह नेगी, प्रदीप कुमार साह, मनोज चौधरी, सुरेश मेलकानी, बसंत जोशी रहे।

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