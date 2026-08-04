Nainital News: जिला अस्पताल में दिनभर नहीं हुए अल्ट्रासाउंड, वापस लौटीं गर्भवतियां
Nainital News: नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में मंगलवार को रेडियोलॉजिस्ट न पहुंचने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो सके। इससे दूर-दराज से आए करीब 40-45 मरीजों और 10-12 गर्भवतियों को बिना जांच लौटना पड़ा। अस्पताल में तैनात डॉक्टर के न पहुंचने से ये समस्या उत्पन्न हुई।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता।बीडी पांडे जिला अस्पताल में मंगलवार को रेडियोलॉजिस्ट के न पहुंचने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो सके। ऐसे में दूर-दराज से पहुंचे मरीजों और गर्भवतियों को बिना जांच कराए ही लौटना पड़ा।जानकारी के अनुसार, अटैचमेंट व्यवस्था के तहत जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे रेडियोलॉजिस्ट आवश्यकता पड़ने पर वापस चम्पावत चले गए हैं। हल्द्वानी बेस अस्पताल से रोटेशन व्यवस्था के तहत तैनात डॉक्टर के नहीं पहुंच पाने के कारण जिला अस्पताल में मंगलवार को अल्ट्रासाउंड नहीं हो सके। अल्ट्रासाउंड कराने को नैनीताल और दूर-दराज से करीब 40 से 45 मरीज प्रतिदिन अस्पताल पहुंचते हैं। मंगलवार को भी कई मरीज अस्पताल पहुंचे लेकिन, उन्हें बिना अल्ट्रासाउंड कराए ही लौटना पड़ा।
इसमें करीब 10 से 12 गर्भवती महिलाएं भी शामिल रहीं।
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