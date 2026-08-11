Nainital News: फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमें
Nainital News: नैनीताल में आयोजित 103वीं लैन्डो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं: बुल्स इलेवन, फास्ट आयरपाटा, गैलेक्सी एफसी, और किलर एफसी। सेमीफाइनल 16 और 17 अगस्त को खेला जाएगा, और फाइनल मुकाबला 19 अगस्त को होगा।
Nainital News: नैनीताल l डीएसए नैनीताल की ओर से आयोजित शहर की प्रतिष्ठित 103वीं लैन्डो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कड़ी टक्कर के बाद चार सर्वश्रेष्ठ टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें बुल्स इलेवन, फास्ट आयरपाटा, गैलेक्सी एफसी और किलर एफसी है। अब इन चारों के बीच ट्रॉफी के लिए सीधा मुकाबला होगा। डीएस के महासचिव मनोज जोशी ने बताया कि 16 अगस्त को बुल्स इलेवन और फास्ट आयरपाटा की बीच मुकाबला खेला जाएगा l 17 अगस्त को गैलेक्सी एफसी और किलर एफसी के बीच मुकाबला खेला जाएगा l प्रतियोगिता का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला 19 अगस्त को खेला जाएगा।
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