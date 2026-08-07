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Nainital News: एसआईआर सर्वे की त्रुटियों के निस्तारण को खुर्पाताल में बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में, खुरपाताल स्थित माध्यमिक विद्यालय में एसआईआर सर्वे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों ने बैठक की। ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गईं और कई मुद्दों का तत्काल समाधान किया गया। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की और ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी प्रदान की।

Nainital News: एसआईआर सर्वे की त्रुटियों के निस्तारण को खुर्पाताल में बैठक

Nainital News: नैनीताल। न्याय पंचायत खुर्पाताल के ग्राम सभा खुर्पाताल स्थित माध्यमिक विद्यालय में एसआईआर सर्वे से जुड़ी समस्याओं और त्रुटियों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक आयोजित की। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायतें सुनकर कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। बैठक में बीएलओ बहादुर सिंह रावत, कैलाश सयाना सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सर्वे के दौरान आ रही तकनीकी व व्यावहारिक दिक्कतों के समाधान के साथ ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी। बैठक में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हेम आर्य ने अधिकारियों और ग्रामीणों के बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि एसआईआर सर्वे का कार्य गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

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