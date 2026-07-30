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Nainital News: पालिका में मनोनीत सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में नगर पालिका में मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। विधायक सरिता आर्या ने नए सभासदों को शुभकामनाएं दीं और जनसेवा के प्रति समर्पण का आह्वान किया। अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने नवनियुक्त सभासदों को पद की शपथ दिलाई, जिससे नैनीताल के विकास में नई गति मिलने की उम्मीद है।

पालिका में मनोनीत सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ
पालिका में मनोनीत सभासदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नगर पालिका में गुरुवार को मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या ने नवनियुक्त सभासदों को शुभकामनाएं देते हुए, जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का आह्वान किया।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने शासन द्वारा मनोनीत आनंद बिष्ट, विमल बिष्ट, मनोज पवार, दीपिका बिनवाल और मीनू बुढ़लाकोटी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि पालिका परिवार में नए जनप्रतिनिधियों के जुड़ने से जनसेवा को मजबूती मिलेगी और सभी के समन्वित प्रयासों से नैनीताल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त सभासदों को सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

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यहां ईओ रोहिताश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की, सभासद मनोज साह जगाती, भगवत सिंह रावत, काजल आर्या, राकेश पवार, पूरन बिष्ट, ललिता दफौटी, गजाला कमाल, जीनू पांडे, अंकित चंद्रा, रमेश प्रसाद, शीतल कटियार रहे।

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