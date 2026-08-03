Nainital News: कर निर्धारण समिति की बैठक में 49 मामलों का निस्तारण
Nainital News: कर निर्धारण समिति की बैठक में 49 मामलों का निस्तारण कर निर्धारण समिति की बैठक में 49 मामलों का निस्तारण कर निर्धारण समिति की बैठक में 49 मामलों का निस
Nainital News: नैनीताल। नगर पालिका सभागार में सोमवार को कर निर्धारण समिति की बैठक समिति की अध्यक्ष ललिता दफौटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कर निर्धारण से जुड़े कुल 76 मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान 49 मामलों का सुनवाई के बाद निस्तारण किया गया। इसके अलावा 27 एकतरफा मामलों का भी निस्तारण किया गया। वहीं दाखिल-खारिज से संबंधित दो मामलों पर भी सुनवाई की गई। बैठक में सभासद सपना बिष्ट, शीतल कटियार, गीता उप्रेती, गजाला कमाल, मनोज साह जगाती, जितेंद्र कुमार पांडे, कर निरीक्षक वेद प्रकाश सैनी, कार्यालय अधीक्षक शिवराज सिंह नेगी, प्रशासनिक अधिकारी सुनील खोलिया, लिपिक रितेश कपिल तथा दीपक पांडे, पीयूष भंडारी, अंकित, दीपराज और शाकिर आदि रहे।
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