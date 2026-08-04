Nainital News: याद-ए-हुसैन पर नैनीताल में निकला ताजियों का जुलूस
Nainital News: नैनीताल में मुहर्रम कमेटी ने ताजियों का भव्य जुलूस निकाला। कार्यक्रम की शुरुआत इमामबाड़ा रजा क्लब में फातेहा-ख्वानी से हुई। जुलूस ने शहर में अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। अकीदतमंदों ने लंगर वितरित किया और विभिन्न करतब भी प्रस्तुत किए। जुलूस का समापन सूखाताल में ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक करने के साथ हुआ।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। मुहर्रम कमेटी की ओर से मंगलवार को याद-ए-हुसैन (चेहलुम) के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह इमामबाड़ा रजा क्लब में फातेहा-ख्वानी, सलातो-सलाम और जिक्र-ए-हुसैन से हुई। इस दौरान देश और शहर में अमन, भाईचारे और शांति के लिए दुआ की गई। इसके बाद अकीदतमंदों के बीच लंगर वितरित किया गया।दोपहर में नमाज-ए-जुहर के बाद रॉयल होटल से जुलूस शुरू हुआ। जुलूस में ढोल-ताशे, फतहे निशान और अखाड़ा दल शामिल रहे। यह जुलूस इंदिरा मार्केट, बेकरी कंपाउंड से रजा क्लब पहुंचा। जहां से इमामबाड़ा के मुख्य ताजिए के साथ बीच का बाजार, जयलाल शाह बाजार, खड़ी बाजार, गाड़ी पड़ाव, पुराना घोड़ा स्टैंड, बड़ा बाजार, इंदिरा मार्केट, रॉयल होटल, चीना बाबा और हाईकोर्ट रोड होते हुए मन्नू महारानी क्षेत्र तक पहुंचा।
यहां अखाड़ा कमेटी के सदस्यों ने आग की बनेठी, हजारा, तलवारबाजी, लाठी और अन्य हैरतअंगेज़ करतब प्रस्तुत दिखाए, जिन्हें देखने को लोगों की भीड़ रही। देर रात जुलूस सूखाताल पहुंचा, जहां सभी ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुलूस में मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त मो. नसीम, सैय्यद काशिफ जाफरी इब्राहिम, अध्यक्ष नाजिम बख्श, तस्लीम बख्श, समीर अली, मो. कासिम आदि रहे।
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