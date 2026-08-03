Nainital News: मालरोड में हॉर्न पर प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार हो

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर डीएम ललित मोहन रयाल को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मालरोड पर लागू हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार करने, पाषाण देवी मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय को सीवर लाइन से जोड़ने और सात नंबर क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित मकानों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि लोअर मालरोड पूरी तरह संचालित नहीं होने के कारण अधिकांश यातायात अपर मालरोड से गुजर रहा है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय क्षेत्र में हॉर्न प्रतिबंध यथावत रखा जाए, जबकि अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाए।