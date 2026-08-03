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Nainital News: मालरोड में हॉर्न पर प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: मांग जनहित के मुद्दों पर ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग जनहित के मुद्दों पर ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग जनहित के मुद्दों पर ने प्रशासन से की

Nainital News: मालरोड में हॉर्न पर प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार हो

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर डीएम ललित मोहन रयाल को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मालरोड पर लागू हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्णय पर पुनर्विचार करने, पाषाण देवी मंदिर के पास सार्वजनिक शौचालय को सीवर लाइन से जोड़ने और सात नंबर क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित मकानों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि लोअर मालरोड पूरी तरह संचालित नहीं होने के कारण अधिकांश यातायात अपर मालरोड से गुजर रहा है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय क्षेत्र में हॉर्न प्रतिबंध यथावत रखा जाए, जबकि अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाए।

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इस दौरान कटमी गजार गांव में ट्रॉली संचालन के लिए प्रशासन की ओर से पांच लाख रुपये की पहली किस्त जारी किए जाने की जानकारी भी दी गई। लंबित ट्रॉली संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा और ग्रामीणों तथा स्कूली बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। यहां मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की, जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, सोशल मीडिया संयोजक भारत सिंह मेहरा, आईटी संयोजक कमल जोशी, हेमंत बेदी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मयंक पंत, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष करन साह आदि रहे।

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