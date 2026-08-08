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Nainital News: जिले में विशेष स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में शनिवार को विशेष स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के तहत ग्रामीण, नगरीय एवं वन क्षेत्रों में सफाई की जा रही है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का एकत्रीकरण और निस्तारण किया जा रहा है। यह अभियान जिलाधिकारी के निर्देशन में 16 अगस्त तक चलेगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

Nainital News: जिले में विशेष स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत

Nainital News: नैनीताल। जिले में विशेष स्वच्छता अभियान शनिवार को शुरू हो गया है। ग्रामीण, नगरीय एवं वन क्षेत्रों में इस अभियान के तहत मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थानों, वन क्षेत्रों से लगे मुख्य मार्गों की सफाई की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का एकत्रीकरण और निस्तारण किया गया। जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो 16 अगस्त तक चलेगा। राजमार्गों एवं सड़कों के दोनों ओर फैले कचरे एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का चिह्नीकरण कर सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवक मंगल दलों, एनसीसी, एनएसएस के साथ-साथ आमजन से भी सहयोग लिया जा रहा है।

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