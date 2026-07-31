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Nainital News: नियमों के उल्लंघन पर तीन गेस्ट हाउसों पर जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर होम स्टे और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। छह इकाइयों का सत्यापन किया गया, जिसमें एक को नोटिस और तीन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दो इकाइयां मानकों के अनुसार संचालित पाई गईं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

नियमों के उल्लंघन पर तीन गेस्ट हाउसों पर जुर्माना
नियमों के उल्लंघन पर तीन गेस्ट हाउसों पर जुर्माना

Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को जिला पर्यटन विकास अधिकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने नैनीताल नगर क्षेत्र में संचालित होम स्टे एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान छह होम स्टे एवं गेस्ट हाउस का सत्यापन किया गया। नियमों के उल्लंघन पर एक गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया गया। तीन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल कीर्ति आर्या ने बताया कि तीन होम स्टे इकाइयों पर प्रति इकाई दस हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। दो इकाइयां सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित होती हुई पाई गईं।

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बताया कि जिले में संचालित सभी होम स्टे एवं गेस्ट हाउसों का नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की नियमावली का उल्लंघन करने वाली किसी भी इकाई के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया कि इन्जा गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया गया। जीपी गेस्ट हाउस, लेक थैरेपी होम स्टे एवं सूर्या हॉलिडे होम पर अर्थदंड लगाया गया। जबकि, ग्वान होम स्टे एवं एल्फिन गेस्ट हाउस निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित मिले।

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