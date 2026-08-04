Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: साह-चौधरी समाज ने सामूहिक शिव आराधना कार्यक्रम कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: नैनीताल में साह-चौधरी समाज द्वारा श्रावण मास पर मंगलवार को राम सेवक सभा में शिव आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की पूजा से हुआ, जिसमें विधायक सरिता आर्या और पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

साह-चौधरी समाज ने सामूहिक शिव आराधना कार्यक्रम कराया
साह-चौधरी समाज ने सामूहिक शिव आराधना कार्यक्रम कराया

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। साह-चौधरी समाज नैनीताल की ओर से श्रावण मास के मौके पर मंगलवार को राम सेवक सभा में शिव आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ हुआ।मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या, पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, दर्जाधारी शांति मेहरा रहीं। साह-चौधरी समाज के अध्यक्ष मनोज साह, उपाध्यक्ष हितेश साह, महिला उपाध्यक्ष भारती साह, अमिता साह, सचिव शैलेंद्र चौधरी, उपसचिव हर्षित साह, ममता, ज्योति, दीपा, मोहित लाल साह, सुरेश साह, सुरेश चौधरी, शैलेंद्र साह, विमल चौधरी, घनश्याम लाल साह, सुदर्शन साह, अमिता साह, डॉ. बिशना साह, अतुल साह, हर्ष साह, अशोक साह, राजेंद्र लाल साह, करन साह, रक्षित साह, आभा, तारा, मीनू बुधलाकोटी रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।