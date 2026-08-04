Nainital News: साह-चौधरी समाज ने सामूहिक शिव आराधना कार्यक्रम कराया
Nainital News: नैनीताल में साह-चौधरी समाज द्वारा श्रावण मास पर मंगलवार को राम सेवक सभा में शिव आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की पूजा से हुआ, जिसमें विधायक सरिता आर्या और पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। साह-चौधरी समाज नैनीताल की ओर से श्रावण मास के मौके पर मंगलवार को राम सेवक सभा में शिव आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुभारंभ भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ हुआ।मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्या, पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, दर्जाधारी शांति मेहरा रहीं। साह-चौधरी समाज के अध्यक्ष मनोज साह, उपाध्यक्ष हितेश साह, महिला उपाध्यक्ष भारती साह, अमिता साह, सचिव शैलेंद्र चौधरी, उपसचिव हर्षित साह, ममता, ज्योति, दीपा, मोहित लाल साह, सुरेश साह, सुरेश चौधरी, शैलेंद्र साह, विमल चौधरी, घनश्याम लाल साह, सुदर्शन साह, अमिता साह, डॉ. बिशना साह, अतुल साह, हर्ष साह, अशोक साह, राजेंद्र लाल साह, करन साह, रक्षित साह, आभा, तारा, मीनू बुधलाकोटी रहीं।
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