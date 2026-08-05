Nainital News: नैनीताल में दिनभर बारिश, घना कोहरा छाया
Nainital News: नैनीताल में बुधवार सुबह से ही बादल और कोहरा छाया रहा। करीब साढ़े 11 बजे बारिश शुरू हुई और दोपहर में विजिबिलिटी कम हो गई। बीते 24 घंटे में 33 मिमी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बताया।
Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल और कोहरा छाया रहा जिसके बाद करीब साढ़े 11 बजे से बारिश शुरू हो गई। दोपहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। वहीं दूसरी ओर बारिश में छाता और बरसाती बेचने वाले का काम अच्छा हुआ। शहर में बीते 24 घंटे में 33 मिमी बारिश हुई। जीआईसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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