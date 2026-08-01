Nainital News: जिले के 475 उप प्रधान कल लेंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ
Nainital News: 15 जुलाई को नैनीताल जिले की 475 ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों का चुनाव हुआ। 472 उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं जबकि धारी, कचलाकोट और सुई पंचायतें शून्य रहीं। शपथ ग्रहण समारोह 3 अगस्त को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। सभी खंड विकास अधिकारियों को तैयारियों के लिए निर्देशित किया गया है।
Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। बीती 15 जुलाई को जिले की 475 ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों का चुनाव हुआ था। ग्राम पंचायत धारी, ग्राम पंचायत कचलाकोट और सुई को छोड़कर 472 उप प्रधान निर्वाचित हुए थे। इन सभी का शपथ ग्रहण समारोह संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों में तीन अगस्त को आयोजित किया जाएगा।डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी नैनीताल सुरेश बैनी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकासखंड मुख्यालयों में निर्वाचित उप प्रधानों को तीन अगस्त नियमानुसार शपथ ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
इसके लिए आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने व संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी अपने स्तर से आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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