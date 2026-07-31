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Nainital News: जिला निर्वाचन कार्यालय शिफ्ट करने की योजना नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की स्थिति तल्लीताल में है और इसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम-वीवीपैट की जांच के मद्देनजर, कुछ निर्वाचन सामाग्री हल्द्वानी के सरस मार्केट में रखी गई है।

Nainital News: जिला निर्वाचन कार्यालय शिफ्ट करने की योजना नहीं

Nainital News: नैनीताल। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी का मूल कार्यालय तल्लीताल नैनीताल में स्थित है। इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। एसआईआर और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीताल से कुछ कुर्सी, मेज, अलमारी व हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में अभिरक्षित निर्वाचन सामाग्री को सरस मार्केट हल्द्वानी में रखा गया है।

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