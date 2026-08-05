Nainital News: अनुमति बगैर अवकाश लेने पर जिला सहायक निबंधक पर कार्रवाई
Nainital News: नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल ने मानसून सत्र के दौरान अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला सहायक निबंधक दान सिंह नपलच्याल ने राजकीय कार्यों में देरी की और बिना अनुमति अवकाश लिया। डीएम ने उनकी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए शासन को सूचित किया।
Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम ललित मोहन रयाल ने मानसून सत्र के दौरान शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।डीएम को प्राप्त शिकायत एवं निरीक्षण आख्या में संज्ञान में आया कि विगत माह तक जिले में कार्यरत (वर्तमान में अन्यत्र स्थानांतरण) जिला सहायक निबंधक दान सिंह नपलच्याल की ओर से कार्यालय में राजकीय कार्यों का समय पर संपादन नहीं किया गया। साथ ही सक्षम स्तर की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश भी लिया गया। प्रकरण में डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला सहायक निबंधक से स्पष्टीकरण तलब किया गया था। जिसके जवाब में संबंधित अधिकारी ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश उपभोग करने की बात स्वीकार की गई है।
पत्र में जिला सहकारी बैंक नैनीताल के सदस्य-सचिव/प्रशासक के अतिरिक्त प्रभार का उल्लेख किया है, लेकिन विशिष्ट अतिथियों के जिला भ्रमण के दौरान कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के संबंध में भी कोई स्पष्ट तथ्य/कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। डीएम ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए इसे सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के नियम का उल्लंघन माना है। ऐसे में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कराने के लिए शासन को अवगत कराया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।