Nainital News: सीडीओ ने पांच साल में होटल-रिजॉर्ट से प्राप्त राजस्व का ब्योरा मांगा

Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था और पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को भीमताल विकास भवन सभागार में सीडीओ अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में जिला पंचायत नैनीताल व पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सीडीओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होटल और रिजॉर्ट्स से बीते पांच वर्षों में जिला पंचायत को प्राप्त राजस्व का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों की जानकारी देने को कहा।सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक कूड़ा वाहन में अनिवार्य रूप से जीपीएस प्रणाली स्थापित की जाए, ताकि वाहनों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा कूड़ा निस्तारण को रोस्टर तैयार करने, संबंधित राजस्व निरीक्षकों एवं कर संग्राहकों की नियमित निगरानी में कूड़ा वाहनों का संचालन सुनिश्चित करने व सभी वाहन चालकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए। सीडीओ ने एनएच-87 रानीबाग से रूसी बाईपास तक माह में कम से कम सात दिन वैक्यूम क्लीनिंग मशीन संचालित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत की ओर से कराए जा रहे सभी निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जिला पंचायत से संबंधित विभिन्न कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को जिला योजना, राज्य योजना एवं केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों के शुरू होने व पूरा होने की तिथि अंकित करते हुए नियमित निरीक्षण कर समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने को कहा। सीडीओ ने जिले में अवैध रूप से संचालित होमस्टे और होटलों का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा।