Nainital News: दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने पर 11 लोगों का चालान

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने को जिला पंचायत ने दुकानों के आसपास गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 11 लोगों के चालान किए गए। इनमें 10 लोगों से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला, जबकि एक दुकान संचालक का कोर्ट चालान किया गया।अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि चोपड़ा स्थित मिड नाइट कैफे के संचालक दिव्यांशु के खिलाफ गंदगी फैलाने पर कोर्ट चालान किया गया। वहीं, चोपड़ा निवासी उदय सिंह और कमला पांडे, दो गांव स्थित द बॉम्बे रेस्टोरेंट के संचालक हरीश जोशी, सनराइज स्नैक्स के संचालक जितेंद्र कुमार, पांडे मोमो के संचालक मनोज पांडे, रघुनंदन रेस्टोरेंट के संचालक दिनेश बिष्ट और इंग्लिश वाइन शॉप के समीप चार दुकानदारों के नकद चालान किए गए।