Nainital News: दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने पर 11 लोगों का चालान
Nainital News: नैनीताल में जिला पंचायत ने दुकानों के आसपास सफाई बनाए रखने के लिए नज़र रखी। 11 व्यक्तियों के चालान किए गए, जिनमें से 10 से ₹10,000 का जुर्माना लिया गया। मिड नाइट कैफे के संचालक का कोर्ट चालान किया गया। पंचायत ने व्यापारियों और नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की अपील की।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने को जिला पंचायत ने दुकानों के आसपास गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 11 लोगों के चालान किए गए। इनमें 10 लोगों से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला, जबकि एक दुकान संचालक का कोर्ट चालान किया गया।अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि चोपड़ा स्थित मिड नाइट कैफे के संचालक दिव्यांशु के खिलाफ गंदगी फैलाने पर कोर्ट चालान किया गया। वहीं, चोपड़ा निवासी उदय सिंह और कमला पांडे, दो गांव स्थित द बॉम्बे रेस्टोरेंट के संचालक हरीश जोशी, सनराइज स्नैक्स के संचालक जितेंद्र कुमार, पांडे मोमो के संचालक मनोज पांडे, रघुनंदन रेस्टोरेंट के संचालक दिनेश बिष्ट और इंग्लिश वाइन शॉप के समीप चार दुकानदारों के नकद चालान किए गए।
जिला पंचायत ने व्यापारियों और नागरिकों से दुकानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने की अपील की है। साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई को चेताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।