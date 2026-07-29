मानसिक स्वास्थ्य पर पर सुधार को सभी स्कूल-कॉलेजों में होंगे मनोवैज्ञानिक काउंसलर
नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य कार्य बल की बैठक हुई। डीएम ने कॉलेजों और स्कूलों में मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14416 को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए रणनीतियाँ बनाई गई।
नैनीताल, संवाददाता। जिलाधिकारी सभागार में बुधवार को डीएम ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला मानसिक स्वास्थ्य टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के साथ कार्य करे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है।डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई जाए तथा वर्ष में कम से कम दो बार काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय किया जा सकता है। उन्होंने सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14416 प्रदर्शित करना भी अनिवार्य करने को कहा।
उनका कहना था कि मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी ही समाज में रचनात्मकता और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। बैठक में सदस्य सचिव एवं प्रभारी कुलसचिव राकेश कुमार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उम्मीद और मनोदर्पण कार्यक्रमों को जनपद में प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 14416 पर संपर्क कर परामर्श लिया जा सकता है। बैठक में एसपी डॉ. जगदीश चंद्र, सीएमओ डॉ. रश्मि पंत, प्रो. ललित तिवारी, डॉ. चमन कुमार, आरएस नेगी, सीओ अंजना नेगी, विश्वनाथ गौतम, अनुलेखा बिष्ट, महिमा भट्ट, डॉ. संदीप, डॉ. जीएस धर्मशक्तू, कैलाश जोशी, देवेंद्र साह आदि ने विचार रखे।
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