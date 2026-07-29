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Nainital News: आयुक्त के निर्देश पर विरासत हुई दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त ने रेवती देवी की विरासतन दाखिल-खारिज का लंबित मामला निस्तारित किया। रेवती देवी ने जनसुनवाई में अपने ससुर की जमीन उनके नाम कराने का आग्रह किया था। इसके बाद तहसीलदार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भूमि को रेवती देवी के नाम दर्ज कर दिया। अंत में, शिकायतकर्ता ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

Nainital News: आयुक्त के निर्देश पर विरासत हुई दर्ज

Nainital News: नैनीताल। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत के निर्देश पर ग्राम जंतवालगांव निवासी रेवती देवी की विरासतन दाखिल-खारिज का लंबित मामला बुधवार को निस्तारित कर दिया गया। इसके बाद संबंधित भूमि उनके नाम दर्ज कर दी गई। रेवती देवी ने जनसुनवाई में आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनके ससुर स्व. गुमान राम के निधन के बाद खाता संख्या-03 की भूमि विरासत में उनके नाम दर्ज होनी है। इस संबंध में उन्होंने मार्च 2026 में तहसील में आवेदन भी किया था, लेकिन अब तक दाखिल-खारिज की कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने तत्काल तहसीलदार नैनीताल को तलब कर शिकायतकर्ता के साथ सुनवाई की।

सुनवाई के बाद तहसीलदार ने विरासतन दाखिल-खारिज की कार्रवाई पूरी करते हुए भूमि रेवती देवी के नाम दर्ज कर दी और इसकी सूचना आयुक्त को दे दी। जनसुनवाई के माध्यम से लंबित प्रकरण का उसी दिन निस्तारण होने पर शिकायतकर्ता ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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