Nainital News: सभासदों ने आरटीआई के तहत पालिका से मांगी जानकारी
Nainital News: नैनीताल के सभासदों ने लेक ब्रिज के वाहन पास जारी करने के मामले में आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश, आवश्यक दस्तावेज, और नोटरीकृत शपथ-पत्र की जानकारी मांगी है। जानकारी मांगने वालों में कई प्रमुख लोग शामिल हैं।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। लेक ब्रिज चुंगी के वाहन पास जारी करने के मामले में सभासदों ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत पालिका से जानकारी मांगी है। सभासदों ने लेक ब्रिज वाहन पास जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, वर्तमान में वाहन पास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आदेश एवं दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही नोटरीकृत शपथ-पत्र किन परिस्थितियों में लिया जा रहा है, उसके संबंध में जारी आदेश और निर्देशों की प्रति उपलब्ध करने की भी मांग की है। नैनीताल क्षेत्र के बाहर के उन वाहनों से जुड़े अभिलेख और पत्रों की भी जानकारी मांगी गई है, जिनके लेक ब्रिज पास जारी किए गए हैं।
जानकारी मांगने वालों में सुरेंद्र कुमार, रमेश प्रसाद, भगवत रावत, गजाला कमाल, काजल आर्य, अंकित चंद्रा, जितेंद्र पांडे, मुकेश जोशी, राकेश पवार शामिल हैं।
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