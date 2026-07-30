Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: सभासदों ने आरटीआई के तहत पालिका से मांगी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: नैनीताल के सभासदों ने लेक ब्रिज के वाहन पास जारी करने की प्रक्रिया पर जानकारी मांगी है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश, आवश्यक दस्तावेज, दिशा-निर्देशों और नोटरीकृत शपथ-पत्रों की प्रतियां मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही, क्षेत्र के बाहर से पास प्राप्त वाहनों से जुड़े रिकॉर्ड्स भी मांगे गए हैं।

Nainital News: सभासदों ने आरटीआई के तहत पालिका से मांगी जानकारी

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। लेक ब्रिज चुंगी के वाहन पास जारी करने के मामले में सभासदों ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत पालिका से जानकारी मांगी है। सभासदों ने लेक ब्रिज वाहन पास जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, वर्तमान में वाहन पास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आदेश एवं दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही नोटरीकृत शपथ-पत्र किन परिस्थितियों में लिया जा रहा है, उसके संबंध में जारी आदेश और निर्देशों की प्रति उपलब्ध करने की भी मांग की है। नैनीताल क्षेत्र के बाहर के उन वाहनों से जुड़े अभिलेख और पत्रों की भी जानकारी मांगी गई है, जिनके लेक ब्रिज पास जारी किए गए हैं।

जानकारी मांगने वालों में सुरेंद्र कुमार, रमेश प्रसाद, भगवत रावत, गजाला कमाल, काजल आर्य, अंकित चंद्रा, जितेंद्र पांडे, मुकेश जोशी, राकेश पवार शामिल हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।