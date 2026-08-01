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Nainital News: पांच को होगा खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए बैटरी टेस्ट का आयोजन 5 अगस्त को सुबह नौ बजे होगा। इच्छुक प्रतिभागियों को ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ऑफलाइन आवेदन पत्र भी भरना होगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ों की छायाप्रति शामिल करनी होगी।

Nainital News: पांच को होगा खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट

Nainital News: नैनीताल। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत नगर पालिका नैनीताल क्षेत्र के 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए बैटरी टेस्ट का आयोजन पांच अगस्त को सुबह नौ बजे से डीएसए मैदान में किया जाएगा। ब्लॉक स्पोर्ट्स कॉलेज को-ऑर्डिनेटर अजय ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ ही ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व वर्तमान में जिस विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में अध्ययनरत हैं, उसका विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा।

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