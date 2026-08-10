Nainital News: बारिश में चिल्ड्रेन पार्क बना जलभराव का केंद्र

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। शहर में सोमवार को सुबह से हुई बारिश के दौरान नगर के एकमात्र चिल्ड्रेन पार्क में जलभराव हो गया। पार्क की बदहाल स्थिति और क्षतिग्रस्त झूलों के कारण लोगों में निराशा है।शहर के चिल्ड्रेन पार्क की लंबे समय से उचित देखरेख नहीं हो रही है। पार्क में लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हैं। बारिश के दौरान जलभराव होने से बच्चों के लिए पार्क का उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि नगरपालिका की ओर से समय-समय पर पार्क की सफाई कराई जाती है, लेकिन पर्याप्त रखरखाव और मेंटेनेंस न होने से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 2022 में अमृत योजना के तहत करीब आठ लाख रुपये की लागत से पार्क का जीर्णोद्धार कराया गया था।