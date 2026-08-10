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Nainital News: बारिश में चिल्ड्रेन पार्क बना जलभराव का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल के चिल्ड्रेन पार्क में बारिश के दौरान जलभराव हो गया है, जिससे पार्क की स्थिति और झूलों की खराबी के कारण लोग निराश हैं। पार्क की देखरेख लंबे समय से नहीं हो रही है। नगरपालिका द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उचित रखरखाव की कमी के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो रहा।

बारिश में चिल्ड्रेन पार्क बना जलभराव का केंद्र
बारिश में चिल्ड्रेन पार्क बना जलभराव का केंद्र

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। शहर में सोमवार को सुबह से हुई बारिश के दौरान नगर के एकमात्र चिल्ड्रेन पार्क में जलभराव हो गया। पार्क की बदहाल स्थिति और क्षतिग्रस्त झूलों के कारण लोगों में निराशा है।शहर के चिल्ड्रेन पार्क की लंबे समय से उचित देखरेख नहीं हो रही है। पार्क में लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हैं। बारिश के दौरान जलभराव होने से बच्चों के लिए पार्क का उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि नगरपालिका की ओर से समय-समय पर पार्क की सफाई कराई जाती है, लेकिन पर्याप्त रखरखाव और मेंटेनेंस न होने से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 2022 में अमृत योजना के तहत करीब आठ लाख रुपये की लागत से पार्क का जीर्णोद्धार कराया गया था।

पिछले माह क्षतिग्रस्त झूलों की वेल्डिंग कर उन्हें ठीक कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में झूले दोबारा टूट गए हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि रजत जयंती पार्क का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, केवल हॉर्टिकल्चर का कार्य शेष है। इसके बाद चिल्ड्रेन पार्क के लिए योजना तैयार कर उसका भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

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