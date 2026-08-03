Nainital News: चुंगी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से जिला बार एसोसिएशन खफा
Nainital News: कार्रवाई की मांग चुंगी कर्मचारियों के व्यवहार पर जिला बार एसोसिएशन नाराज चुंगी कर्मचारियों के व्यवहार पर जिला बार एसोसिएशन नाराज चुंगी कर्मचारियों के
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल ने लेक ब्रिज चुंगी, तल्लीताल पर तैनात कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चुंगी व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। बार एसोसिएशन के अनुसार एक अगस्त की रात लेक ब्रिज चुंगी पर अधिवक्ता स्वाति परिहार के साथ कर्मचारियों का विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत तल्लीताल थाने में दर्ज कराई गई। एसोसिएशन का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों ने बाद में माफीनामा दिया, लेकिन चुंगी पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।
ज्ञापन में चुंगी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने, सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्दी एवं पहचान पत्र अनिवार्य करने, रात्रिकालीन पुलिस ड्यूटी लगाने, ड्यूटी रजिस्टर बनाए रखने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। सभी चुंगी स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी, वॉयस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समय-समय पर निरीक्षण, चुंगी ठेकेदार और कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित कराने तथा चुंगी स्थलों पर मद्यपान पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई है।
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