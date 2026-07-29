Nainital News: माल रोड पर हॉर्न बजाया तो देना होगा एक हजार जुर्माना
Nainital News: नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों का हॉर्न बजाना प्रतिबंधित रहेगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नियमों के उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि बिना हॉर्न के आवागमन करना भारी भीड़ और घने कोहरे में मुश्किल होगा।
Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी की माल रोड पर ध्वनि प्रदूषण रोकने और शांत वातावरण देने के उद्देश्य से 1 अगस्त से वाहनों का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि नियम के उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यटकों को जागरूक करने के लिए होर्डिंग और अनाउंसमेंट के जरिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दूसरी ओर, इस फैसले से स्थानीय लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि माल रोड पर अत्यधिक भीड़ और घने कोहरे के कारण बिना हॉर्न गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। हॉर्न न बजने से जाम की समस्या बढ़ने और हादसों का खतरा रहने की आशंका जताई जा रही है।
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