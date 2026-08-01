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Nainital News: लावारिस पशु मिलने पर स्वामी का 2100 का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भवाली नगर पालिका परिषद ने लावारिस पशुओं की समस्या को हल करने के लिए सख्ती शुरू की है। एक पशु स्वामी को 2100 रुपये का चालान दिया गया है, क्योंकि उसने अपने पशुओं को सार्वजनिक सड़कों पर छोड़ रखा था। नगर पालिका पशुपालकों से अपील कर रही है कि वे अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें।

लावारिस पशु मिलने पर स्वामी का 2100 का चालान
लावारिस पशु मिलने पर स्वामी का 2100 का चालान

Nainital News: भवाली, संवाददाता। नगर पालिका परिषद भवाली ने नगर क्षेत्र में लावारिस पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। पालिका की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सार्वजनिक सड़कों और बाजार क्षेत्र में पशुओं को खुला छोड़ने वाले एक पशु स्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर उसका 2100 रुपये का चालान किया गया।नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार, सड़कों पर खुले घूमने वाले पशुओं के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही बाजार और मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसे देखते हुए नगर क्षेत्र में पशुओं को खुले में छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।

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उन्होंने पशुपालकों से अपील की, कि वे अपने पशुओं को घर या सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखें। पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को खुला छोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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