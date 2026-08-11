Nainital News: मानसूनी बारिश से बढ़ जाता है खैरना-गरमपानी के घरों में बाढ़ का खतरा

Nainital News: गरमपानी, संवाददाता। मानसून की दस्तक के साथ खैरना गरमपानी बाजार के लोगों के बीच शिप्रा और कोसी नदी के तेज बहाव से डर बन जाता है। 2021 में हुई भारी बारिश के दौरान शिप्रा नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया था, कि बाजार में पांच मकान पूरी तरह बह गए थे, जबकि 100 से अधिक घरों में नदी का पानी घुस गया था। उस समय प्रशासन को बाजार के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा था।

2021 की तबाही का मंजर

2021 की उस तबाही का मंजर आज भी लोगों की आंखों के सामने है। मानसून में जब भी बारिश तेज होती है, लोगों को दोबारा उसी तरह की स्थिति पैदा होने की चिंता सताने लगती है। बाजार में रहने वाली करीब दो हजार से अधिक आबादी के लिए शिप्रा नदी का बढ़ता जलस्तर बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। उनका कहना है कि कैंची धाम और भवाली के लिए बनाए नए बाईपास निर्माण के दौरान निकला मलबा भी नदी में डाला गया है। इससे नदी का प्रवाह प्रभावित होने के साथ ही बारिश के दौरान खतरा और बढ़ने की आशंका बनी है। हालांकि, सिंचाई विभाग की ओर से खैरना-गरमपानी बाजार में नदी से सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, लेकिन लोगों ने नदी में जमा मलबे को हटाने, नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण करने और मानसून से पहले प्रभावी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।