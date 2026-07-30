Nainital News: काठगोदाम में तैनात कास्टेबल दो माह से लापता, कमिश्नर के पास गुहार लेकर पहुंची मां

Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। काठगोदाम कोतवाली में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पिछले दो माह से लापता है। बेटे के लापता होने की जानकारी कांस्टेबल की मां ने खुद गुरुवार को नैनीताल स्थित कमिश्नरी पहुंचकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी। मामले का संज्ञान लेते हुए, कमिश्नर ने एसएसपी नैनीताल को कांस्टेबल की खोज करने व संबंधित अधिकारी को उसकी मां के भरण-पोषण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।कमिश्नरी में गुरुवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बागेश्वर निवासी शांति राठौर ने कमिश्नर को बताया कि काठगोदाम में तैनात उनका कांस्टेबल पुत्र जगदीश के बीते दो माह से लापता है।

कमिश्नर ने एसएसपी नैनीताल को उक्त कांस्टेबल की खोजबीन करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कांस्टेबल की माता के भरण-पोषण के लिए उचित व्यवस्था करने को एसडीएम को लिखित में शिकायती पत्र देने को कहा, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद जैसे मामलों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। राजभवन रोड आयारपाटा निवासी शिकायतकर्ता वीर श्रीवास्तव व अन्य ने कूड़ा फेंकने, पार्किंग स्थल में अनावश्यक वाहन खड़े करने की जानकारी दी। जिसपर कमिश्नर ने विपक्षी पक्षों को पार्किंग स्थल में केवल दो ही वाहन खड़े किए जाने व डीडीए के जेई को अवैध संचालित होम स्टे का निर्माण कार्य बंद कराने के निर्देश दिए। धारी की मनाघेर तहसील की नीमा परिहार ने अपने पिता की 19 नाली भूमि नाप व बेनाप में नाम दर्ज करने को लेकर अपनी समस्या रखी। हल्द्वानी के अब्दुल राजिक ने क्रिप्टो करेंसी ऐप के नाम पर निवेश का झांसा देकर डिजिटल जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और 15000000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने रखा। कमिश्नर ने ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आपसी राजीनामा करने के निर्देश दिए और वनभूलपुरा थाना प्रभारी को प्रकरण की गहनता से जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गायत्री खाती ने ब्यूटी पार्लर के पैसे वापस न दिए जाने, रत्ना महर व प्रताप सिंह ढैला व अन्य लोगों ने व्यक्तिगत रजिस्ट्री भूमि पर अवैध कब्जे की जांच करने की मांग की। नैनीताल कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही स्वत संज्ञान लेकर समाधान किया।