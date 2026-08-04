Nainital News: गुमशुदा वृद्धा का शव धारी के च्यूड़ीगाड़ गधेरे में मिला
Nainital News: धारी ब्लाक के च्यूरीगाड़ क्षेत्र से लापता हुई 87 वर्षीय मोहनी देवी का शव सोमवार को गधेरे से बरामद हुआ। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट चोराई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और शव परिजनों को सौंप दिया। पत्नी मोहिन के मानसिक विकार के कारण भटकने की आशंका जताई जा रही है।
Nainital News: मुक्तेश्वर, संवाददाता। धारी ब्लाक के च्यूरीगाड़ क्षेत्र से पांच दिन पहले लापता हुई वृद्ध महिला का शव सोमवार को च्यूरीगाड़ गधेरे से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को हल्द्वानी भेजा।परिजनों ने मुक्तेश्वर थाने में दो दिन पूर्व वृद्ध महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। काफी खोजबीन के बाद महिला का पता नहीं चल सका था। परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक तौर पर विक्षिप्त थी, जो बिना बताए घर से चली गई थी। मुक्तेश्वर थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया धारी क्षेत्र के च्यूड़ीगाड़ में बीते सोमवार शाम को एक महिला का शव मिलने सूचना मिली। जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया।
परिजनों ने शव की पहचान 87 वर्षीय मोहनी देवी पत्नी भगवान सिंह निवासी च्यूड़ीगाड़ के रूप में की। परिजनों ने आशंका जताई है, कि गधेरे में पैर फिसलने से महिला की मौत हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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