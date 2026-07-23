Nainital News: मंत्री कैड़ा ने धारी ब्लॉक के गांवों में समस्याएं सुनीं
Nainital News: भीमताल के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने धारी ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। मंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और सड़क संपर्क हेतु प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी।
Nainital News: भीमताल, संवाददाता। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने गुरुवार को धारी ब्लॉक के मझेड़ा, टाड़ी, धारी, सिलालेख, पहाड़पानी, सुनकिया, लेटीबुगा, सुंदरखाल, सरना सहित कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य समेत विभिन्न जनसमस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। मंत्री कैड़ा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। मंत्री कैड़ा ने बताया कि जिन गांवों तक अभी सड़क सुविधा नहीं पहुंची है, उन्हें पीएमजीएसवाई फेज-4 के अंतर्गत शामिल कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिए गए हैं।
स्वीकृति मिलने के बाद इन गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक योजना का लाभ गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंत्री कैड़ा ने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का संतुलित विकास और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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