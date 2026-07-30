Nainital News: चाफी–पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग पर सोलिंग कार्य जल्द पूरा करें : कैड़ा

Nainital News: भीमताल। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने लोनिवि के अधिकारियों को चाफी से पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग पर चल रहे सोलिंग एवं टाइल निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वीकृत धनराशि के बावजूद कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कैड़ा ने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र का चाफी से पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, जिससे ग्रामीणों, किसानों और पर्यटकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रीय जनता की मांग पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगभग दो माह पूर्व इस मार्ग के सोलिंग एवं डामरीकरण कार्य के लिए 9 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई।