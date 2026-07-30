Nainital News: चाफी–पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग पर सोलिंग कार्य जल्द पूरा करें : कैड़ा
Nainital News: भीमताल के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग के सोलिंग और टाइल निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया।
Nainital News: भीमताल। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने लोनिवि के अधिकारियों को चाफी से पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग पर चल रहे सोलिंग एवं टाइल निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वीकृत धनराशि के बावजूद कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कैड़ा ने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र का चाफी से पदमपुरी-धारी मोटर मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, जिससे ग्रामीणों, किसानों और पर्यटकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रीय जनता की मांग पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगभग दो माह पूर्व इस मार्ग के सोलिंग एवं डामरीकरण कार्य के लिए 9 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में बरसात के कारण डामरीकरण संभव नहीं है, लेकिन सोलिंग तथा जलभराव वाले स्थानों पर टाइल निर्माण का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से खराब स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर टाइल लगाने और सोलिंग का कार्य तेजी से पूरा करने को कहा। मंत्री कैड़ा ने कहा कि स्वीकृत बजट के बावजूद कार्यों में धीमी प्रगति से आम जनता को परेशानी हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मंत्री कैड़ा ने धारी ब्लॉक के सुनकिया, लेटीबुंगा, दिनी तल्ली, मनाघेर, मटियाल और पदमपुरी क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं व संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
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