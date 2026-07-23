Nainital News: सूखाताल झील क्षेत्र में 500 से अधिक पर्यावरण प्रहरियों ने हटाया प्लास्टिक कचरा
Nainital News: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन में एक वृहद स्वच्छता अभियान सूखाताल झील क्षेत्र में चलाया गया। 500 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने प्लास्टिक व अजैविक कचरे को हटाने के लिए स्वच्छता में भाग लिया।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन में गुरुवार को सूखाताल झील क्षेत्र में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर पालिका नैनीताल, वन विभाग, केएमवीएन समेत विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने झील क्षेत्र को प्लास्टिक व अन्य अजैविक कचरे से मुक्त किया।सुबह 10 बजे शुरू हुए अभियान में एमएल साह बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल, जीजीआईसी, जीआईसी और एशडेल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण प्रहरियों के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रतिभागियों ने सूखाताल झील और आसपास के क्षेत्र में फैली प्लास्टिक की बोतलें, खाद्य पदार्थों के रैपर, डिस्पोजेबल सामग्री तथा अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को एकत्र किया।
नगर पालिका परिषद नैनीताल ने कूड़े के संग्रह, सुरक्षित परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था की। पालिका के वाहन और स्वच्छता कर्मियों ने एकत्रित कचरे का तत्काल उठान कर उसका उचित निपटान किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, ईओ रोहिताश शर्मा आदि भी मौजूद रहे।
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