Nainital News: सिरसा गांव में घर के आगे बंधी बकरी पर गुलदार का हमला
Nainital News: गरमपानी। रामगढ़ ब्लॉक के सिरसा गांव में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह गुलदार ने खीम राम के घर के सामने बंधी बकरी पर अचानक हमला कर दि
Nainital News: गरमपानी। रामगढ़ ब्लॉक के सिरसा गांव में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह गुलदार ने खीम राम के घर के सामने बंधी बकरी पर हमला कर दिया। परिजनों का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गुलदार जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड विपिन बिष्ट ने बताया कि ट्रैप कैमरे लगाए जाने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
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