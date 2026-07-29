बिशप शॉ इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाया
नैनीताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बिशप शॉ इंटर कॉलेज में नशे के दुष्प्रभाव पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पारुल थपलियाल ने छात्रों को नशे के कानूनी प्रावधानों और एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
नैनीताल, संवाददाता।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल की ओर से बिशप शॉ इंटर कॉलेज, तल्लीताल में नशे के दुष्प्रभाव विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्ष एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।उन्होंने एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून मादक एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, व्यापार, बिक्री, परिवहन तथा उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से दूर रहना चाहिए।
थपलियाल ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे संवेदनशील दौर होता है, जिसमें बच्चे आसानी से गलत संगति और नशे की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि नशे की लत युवाओं को अपराध की ओर भी धकेल सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बीना मैसी, शिक्षक यशवंत कुमार, प्रशिक्षु भूमिका, निहारिका आदि रहे।
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