Nainital News: ऑल सेंट्स मार्ग दरका, शुरू हुआ रोकथाम कार्य
Nainital News: नैनीताल में ऑल सेंट्स कॉलेज मार्ग पर लगातार बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा दरक गया। बोल्डर और मलबा राजभवन मार्ग तक पहुंच गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई राहगीर घायल नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने लोनिवि को सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए, और नई सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू हो गया है।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। वर्षा के चलते शहर के ऑल सेंट्स कॉलेज मार्ग पर बीते दिनों सड़क का एक हिस्सा दरक गया। सुरक्षा दीवार और पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर व पत्थर गिरकर नीचे राजभवन मार्ग तक पहुंच गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर पत्थरों की चपेट में नहीं आया। मार्ग पर धंसाव की सूचना मिलने के बाद डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर लोनिवि ने रोकथाम कार्य शुरू कर दिया है।बीते दिनों ऑल सेंट्स कॉलेज मार्ग पर सड़क में बड़ी दरार उभर आई थी। लगातार बारिश के दौरान सड़क की सुरक्षा दीवार के साथ पहाड़ी का हिस्सा भी दरक गया, जिससे बोल्डर व मलबा नीचे गिरने लगा।
स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने लोनिवि को तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। लोनिवि के अधिशासी अभियंता रत्नेश कुमार सक्सेना ने बताया कि सुरक्षा दीवार के साथ पहाड़ी से भी लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। पुरानी सुरक्षा दीवार को हटाकर नई दीवार का निर्माण शुरू कर दिया गया है। रोकथाम कार्य पूरा होने तक मौके पर निगरानी भी की जा रही है।
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