Nainital News: मंडल में सभी निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें : कमिश्नर

Nainital News: नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार नैनीताल में पेयजल निगम के निर्माण विंग के माध्यम से कुमाऊं मंडल में पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर पूर्ण गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।बैठक में निर्माण विंग उत्तराखंड पेयजल निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि कुमाऊं मंडल में 52 निर्माण कार्य संचालित हैं। इनमें से 48 कार्य वर्तमान में गतिमान हैं। ऊधमसिंह नगर में सात, चम्पावत में 15, नैनीताल में सात, अल्मोड़ा में छह, बागेश्वर में एक और पिथौरागढ़ में पांच कार्य निर्माणाधीन हैं।

कमिश्नर ने सभी निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए, अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक या अन्य बाधाएं हैं, उनका संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। महाप्रबंधक निर्माण एवं पेयजल निगम ने मंडल में 47 कार्य गतिमान होने की जानकारी दी। कहा कि इन कार्यों में ऊधमसिंह नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, सितारगंज जेल का विस्तारीकरण, केंद्रीय कारागार/संपूर्णानंद शिविर सितारगंज आदि शामिल हैं। नैनीताल जिले में काठगोदाम बस टर्मिनल, मेट्रोपोल होटल परिसर में सरफेस पार्किंग, रामनगर में बस टर्मिनल, बस डिपो का कार्य निर्माणाधीन है। अल्मोड़ा में एसएसजे आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, द्वाराहाट, सल्ट, दन्या में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य, बागेश्वर में राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ का निर्माण कार्य और चम्पावत में आईएसबीटी टनकपुर में रोडवेज बस टर्मिनल डिपो, वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग आदि निर्माण कार्य गतिमान हैं। बताया कि पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय परिषद का निर्माण कार्य, गणाई गंगोली में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में परीक्षा हॉल का निर्माण कार्य गतिमान है। बैठक में मुख्य अभियंता पेयजल निगम आलोक कुमार, महाप्रबंधक निर्माण एवं पेयजल निगम अनुज पांडे, अधीक्षण अभियंता अल्मोड़ा संदीप कश्यप, अधीक्षण अभियंता ऊधमसिंह नगर मनीष करारा, अधीक्षण अभियंता हल्द्वानी एके कटारिया, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या राजेंद्र तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर रुद्रपुर नरेंद्र नवानी, प्रोजेक्ट मैनेजर हल्द्वानी एसपी बडोनी, प्रोजेक्ट मैनेजर खेल इकाई रविंद्र कुमार आदि रहे।