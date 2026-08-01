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Nainital News: हरिद्वार से गंगाजल लाने को कांवड़िये रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: सावन माह के मौके पर हरिद्वार से गंगाजल लाकर भवाली स्थित देवी मंदिर में जलाभिषेक करने को कांवड़ियों का दल शनिवार को रवाना हुआ। कांवड़ यात्रा में प्रकाश

Nainital News: हरिद्वार से गंगाजल लाने को कांवड़िये रवाना

Nainital News: भवाली। सावन माह के मौके पर हरिद्वार से गंगाजल लाकर भवाली स्थित देवी मंदिर में जलाभिषेक करने को कांवड़ियों का दल शनिवार को रवाना हुआ। कांवड़ यात्रा में प्रकाश, करन, गौरव और बादल शामिल हैं। कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस भवाली पहुंचेंगे। दल 10 अगस्त को भवाली पहुंचेगा और 11 अगस्त को देवी मंदिर भवाली में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है।

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