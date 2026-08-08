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Nainital News: भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय ने 3-0 से जीता मुकाबला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में आयोजित सिक्स ए साइड फुटबॉल प्रतियोगिता में जूनियर प्राथमिक विद्यालय को शहीद सैनिक विद्यालय ने 3-0 से हराया। उद्घाटन आर्मी एनसीसी के एएनओ महेश ने किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि भविष्य में बालिकाओं के लिए फाइव ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा।

Nainital News: भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय ने 3-0 से जीता मुकाबला

Nainital News: नैनीताल। भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में आयोजित सिक्स ए साइड फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को जूनियर प्राथमिक विद्यालय और भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के बीच खेला गया। जिसमें शहीद सैनिक विद्यालय की टीम ने जूनियर प्राथमिक विद्यालय को 3-0 से हराया। उद्घाटन आर्मी एनसीसी के एएनओ महेश ने किया। प्रतियोगिता में यश पवार, आशु बुधलाकोटी रेफरी रहे। प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता ने बताया कि आगामी समय में बालिकाओं के लिए भी फाइव ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा।

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