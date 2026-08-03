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Nainital News: चुंगी टेंडर मामले में जांच समिति ने खंगाले अभिलेख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: चुंगी टेंडर मामले में जांच समिति ने खंगाले अभिलेख

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नगर पालिका परिषद नैनीताल में चुंगी ठेकों की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में गठित जांच समिति ने सोमवार को पालिका कार्यालय पहुंचकर टेंडर से संबंधित अभिलेखों की जांच की। समिति ने कुछ बिंदुओं पर पालिका प्रशासन से अतिरिक्त जानकारी भी तलब की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बोर्ड बैठक में मामला सामने आने के बाद जांच के लिए समिति का गठन किया था। सोमवार को समिति के सदस्यों ने निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण किया और आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया। समिति के सदस्य एवं एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि जांच के दौरान पालिका से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

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सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद समिति अपनी जांच रिपोर्ट सप्ताह के अंत तक जिलाधिकारी को सौंप देगी। जांच के दौरान उपनिदेशक वित्त (एटीआई) ऋचांशु शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा आदि मौजूद रहे।

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