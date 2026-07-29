Nainital News: खन्स्यू बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पांच खाद्य पदार्थों सैंपल लिए
Nainital News: नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खन्स्यू बाजार में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया गया और पांच खाद्य पदार्थों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। विद्यालयों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को खन्स्यू बाजार में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान किराना और मिठाई की एक दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान दो प्रतिष्ठानों से टोमैटो सॉस, गुलाब जामुन मिक्स, दलिया, चायपत्ती और कुरकुरे सहित कुल पांच खाद्य पदार्थों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। टीम ने खन्स्यू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के रसोईघर और खाद्य भंडार का भी निरीक्षण किया। विद्यालय में खाद्य लाइसेंस संबंधी सभी नियमों का पालन संतोषजनक पाया गया।
विद्यालय प्रभारी को नियमित साफ-सफाई बनाए रखने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि रक्षाबंधन और श्रावण मास को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, नियमित कीट नियंत्रण कराने तथा बाजार में बिक रही रंगीन कचरी का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। अनियमितता मिलने या खाद्य नमूना फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से मिलावट की आशंका होने पर विभाग को तत्काल सूचना देने की अपील की गई।
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