Nainital News: ग्राफिक एरा में बीबीए के नए बैच का इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित
Nainital News: भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में बीबीए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में कैंपस निदेशक प्रो. अनिल कुमार नायर ने अकादमिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया। अभिभावकों को विश्वविद्यालय की सुविधाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का अंत ‘ट्रेजर हंट’ के आयोजन से हुआ।
Nainital News: भीमताल। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में बीबीए बैच के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंपस निदेशक प्रो. अनिल कुमार नायर ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का स्वागत करते हुए, अकादमिक शिक्षा के साथ कौशल विकास, आत्मविश्वास और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी पर जोर दिया। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रमुख डॉ. सोमेश शर्मा ने विद्यार्थियों को इंडस्ट्री-रिलेवेंट स्किल्स, जीवन कौशल और टीमवर्क विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों को विश्वविद्यालय की सुविधाओं, दिशा-निर्देशों और आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। अंत में विद्यार्थियों के लिए ‘ट्रेजर हंट’ आयोजित किया गया।
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