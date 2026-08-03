Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nainital News: नैनीताल में दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

Nainital News: दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, मौसम रहा सुहावना दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, मौसम रहा सुहावना दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, मौसम रहा सुहावना दिन

Nainital News: नैनीताल में दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश

Nainital News: नैनीताल। सरोवर नगरी में सोमवार को सुबह से बादल छाए रहे और दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। दोपहर में कुछ समय के लिए बादलों के बीच हल्की धूप भी निकली। मगर शाम को तेज बारिश ने दस्तक दी। जिला मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में शहर में 15 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार बारिश के कारण जिले के पांच ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आगामी दिनों के लिए भी जिले में येलो अलर्ट जारी किया है।

प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Temperature Rainfall

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।