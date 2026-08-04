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Nainital News: भवाली में सड़क के गड्ढे में गिरकर स्कूटी सवार महिला चोटिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भवाली में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जो दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बन गए हैं। हाल ही में एक महिला स्कूटी से गिर गई और चोटिल हो गई। लोग गड्ढों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह स्थिति खतरनाक हो गई है।

भवाली में सड़क के गड्ढे में गिरकर स्कूटी सवार महिला चोटिल
भवाली में सड़क के गड्ढे में गिरकर स्कूटी सवार महिला चोटिल

Nainital News: भवाली, संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के चलते नगर की कई सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा साबित होने लगे हैं। सड़कों पर बने गड्ढों के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। मंगलवार को स्कूल जा रही एक महिला स्कूटी समेत घोड़ाखाल तिराहे के पास गड्ढे में गिरकर चोटिल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।लोगों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। जो बाइक और स्कूटी सवारों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं। नगर के कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढे होने के बावजूद अभी तक उनकी मरम्मत न होने से लोगों में नाराजगी है।

समाजसेवी मनमोहन निगल्टिया ने कहा, सड़कों पर बने गड्ढों को जल्द नहीं भरा, तो समाजसेवियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध किया जाएगा। कहा कि नगर के जिन-जिन स्थानों पर सड़क पर गड्ढे हैं, वहां दूब घास लगाकर जिम्मेदार विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। सड़क की खराब स्थिति से रोज लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग से बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। अधिसाशी अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि जल्द पेचवर्क किया जाएगा।

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