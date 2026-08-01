Nainital News: डी विटो स्कूल में धूमधाम से मना दादा-दादी, नाना-नानी दिवस
Nainital News: भवाली के डीविटो स्कूल में शनिवार को दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि रेव. फादर डेरिक पिंटो थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य से हुई, जिसमें बच्चों ने स्वागत गीत, नाटक और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए। सभी उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया।
Nainital News: भवाली। डीविटो स्कूल में शनिवार को दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि बरेली डायोसिस के विकर जनरल रेव. फादर डेरिक पिंटो रहे। विद्यार्थियों ने प्रार्थना नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत की।कक्षा दो के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और भाषण प्रस्तुत किया। नर्सरी व एलकेजी के बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों ने सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों की नाटिका ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। विद्यार्थियों ने मणिपुरी नृत्य, कविता, रंगारंग नृत्य और एक्शन गीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
मुख्य अतिथि रेव. फादर डेरिक पिंटो ने कहा कि दादा-दादी और नाना-नानी परिवार की अमूल्य धरोहर हैं। यहां प्रबंधक सिस्टर ट्रेसिया जॉर्ज, प्रधानाचार्या सिस्टर लिसी एके समेत शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में दादा-दादी व नाना-नानी मौजूद रहे।
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