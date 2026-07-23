Nainital News: पुल के अभाव में बच्चों को कंधे पर उठाकर नदी पार करा रहे अभिभावक

Nainital News: गरमपानी, संवाददाता। एक ओर सरकार गांवों तक बेहतर सड़क और संपर्क सुविधाएं पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं बेतालघाट ब्लॉक का डोबा गांव आज भी बरसात के चार महीने प्रकृति के भरोसे जीने को मजबूर है। यहां उफनती शिप्रा नदी ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा नहीं, बल्कि रोज मौत का सामना करने वाली चुनौती बन जाती है। बरसात शुरू होते ही नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है। एक अदद पुल न होने से ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर तेज बहाव के बीच नदी पार करते हैं।सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आती है, जब छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को उनके परिजन कंधों पर बैठाकर उफनती नदी पार कराते हैं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

वहीं घर का राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भी इसी जोखिम भरे रास्ते से गांव तक पहुंचाया जाता है। जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दौरान यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़े, तो हर पल डर बना रहता है। तेज बहाव के कारण कई बार पूरा गांव दिनों तक कैद होकर रह जाता है और लोग बेबसी के साथ पानी उतरने का इंतजार करते हैं। ग्राम प्रधान हरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शिप्रा नदी पर झूला पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि झूला पुल बन जाए तो डोबा गांव सहित आसपास के लोगों को सालभर सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द झूला पुल निर्माण की मांग करते हुए चेताया कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान न हुआ तो भविष्य में कोई हादसा हो सकता है।