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Nainital News: भीमताल-नौकुचियाताल मार्ग के सुधारीकरण को 2.45 करोड़ की मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: भीमताल-नौकुचियाताल मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ 45 लाख 73 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। 5.20 किलोमीटर हिस्से का बिटुमिनस कंक्रीट से सुधारीकरण किया जाएगा। स्थानीय लोग सड़क के सुधारीकरण से राहत महसूस कर रहे हैं, इससे आवागमन सुरक्षित और क्षेत्र का विकास भी होगा।

Nainital News: भीमताल-नौकुचियाताल मार्ग के सुधारीकरण को 2.45 करोड़ की मंजूरी

Nainital News: भीमताल, संवाददाता। भीमताल-नौकुचियाताल मोटर मार्ग सुधारीकरण के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ 45 लाख 73 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।शासनादेश के अनुसार भीमताल-नौकुचियाताल मोटर मार्ग के किमी एक से 6.30 तक करीब 5.20 किलोमीटर हिस्से का बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) से सुधारीकरण किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2,45,73,000 रुपये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य शुरू कराने के लिए प्रारंभिक रूप से 10 हजार रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल चनौतिया ने बताया कि यह मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में था।

सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सड़क के सुधारीकरण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति पर कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मार्ग के सुधरने से आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

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