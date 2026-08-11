Nainital News: यो पहाड़ फाउंडेशन ने जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल
Nainital News: यो पहाड़ फाउंडेशन ने बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए और उनकी हालचाल पूछी। संस्थापक संतोष बिष्ट ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोड़ते हुए संस्था के विशेष अभियानों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर द्रौपदी गर्ब्याल का भी इस सेवा कार्य में सहयोग रहा। फाउंडेशन ने 700 से अधिक पौधे गोद लिए हैं।
Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। यो पहाड़ फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। संस्था के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर सभी वार्डों में मरीजों से उनका हालचाल भी जाना।इस सेवा कार्य में अस्पताल की पीएमएस डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल का भी सहयोग रहा। उनके साथ मिलकर फाउंडेशन की टीम ने मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक संतोष बिष्ट ने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य और राहत कार्यों तक सीमित नहीं है। पहाड़ों की हरियाली बचाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं।
बताया कि संस्था के विशेष पर्यावरण अभियान के तहत अब तक लगभग 700 लोग पौधे गोद ले चुके हैं। इन पौधों की नियमित देखभाल की जा रही है, ताकि नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इस दौरान सागर सोनकर, दीपा बिष्ट, दीप्ति बोरा, दिनेश पांडे, अभिषेक तिवारी, अर्जुन बोरा, लोकेश बिष्ट, देवेंद्र बिष्ट और मयंक शाह आदि मौजूद रहे।
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