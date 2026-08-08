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Nainital News: नैनीताल में लंघम बस्ती के आवासीय टिनशेड में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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Nainital News: नैनीताल में लंघम बस्ती के एक आवासीय टिनशेड में शनिवार शाम आग लग गई। स्थानीय लोगों ने धुआं देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। दमकल टीम ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

नैनीताल में लंघम बस्ती के आवासीय टिनशेड में लगी आग
नैनीताल में लंघम बस्ती के आवासीय टिनशेड में लगी आग

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। डीएसबी परिसर के समीप लंघम बस्ती में शनिवार शाम एक आवासीय टिनशेड में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने लोगों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब साढ़े तीन बजे लोगों ने लंघम बस्ती निवासी नरेश आर्या के घर से धुआं उठता देखा। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। इसके बाद लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल राजभवन मार्ग से करीब सौ मीटर नीचे खड़ी चट्टान वाले क्षेत्र में आबादी होने के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टीम ने आनन-फानन टिन की चादरें हटाईं और पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि दमकल टीम दो बड़े वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह बुझा दिया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि आग से हुए नुकसान और वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। आग बुझाने में नानक चंद्र, जय प्रकाश, विवेश कुमार, आनंद गिरी, रमेश चंद्र, राजेंद्र, प्रीति बिष्ट, रूपा राणा आदि जुटे रहे।

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