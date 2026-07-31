Nainital News: न्यू पालिका बाजार में भीषण आग, सिलेंडर फटा
Nainital News: नैनीताल के मल्लीताल में न्यू पालिका बाजार में शुक्रवार तड़के एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। बस तीन अनुशंसा करने के बाद, आग ने विकराल रूप लिया और गैस सिलेंडर फटने से हड़कम्प मच गया। कर्मचारी सुरक्षित बच गए, लेकिन एक कर्मचारी घायल हो गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका।
Nainital News: नैनीताल। मल्लीताल स्थित न्यू पालिका बाजार में शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटने से अफरातफरी मच गई। दुकान के अंदर सो रहे कर्मचारी पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। आग बुझाने के दौरान कर्मचारी साहिल घायल हो गया, जिसे बीडी पांडे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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