Nainital News: तल्ला ओखलकांडा में कैंटर दुर्घटना की जांच शुरू
Nainital News: भीमताल में ओखलकांडा ब्लॉक के तल्ला ओखलकांडा में सोमवार को कृषि उपकरण ले जा रहा कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक की मौत और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूर्व दर्जाधारी हरीश पनेरू ने 25 लाख मुआवजे की मांग की और दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की पुष्टि की।
Nainital News: भीमताल, संवाददाता। ओखलकांडा ब्लॉक के तल्ला ओखलकांडा में बीते सोमवार को कृषि उपकरण लेकर जा रहा कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें चालक की मौत हो गई थी, जबकि घायलों को अस्पताल में उपचार दिया गया। इधर, पुलिस ने दुर्घटना की कानूनी जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों का रेस्क्यू अभियान
बता दें कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलकर घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में कैंटर चालक कमल जोशी पुत्र हरीश जोशी निवासी मनाघेर की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, सहायक कृषि अधिकारी दीवान सिंह, पंकज सिंह और रोहित कुमार घायल हो गए थे। धारी एसडीएम धारी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही एक्सीडेंटल जांच भी जारी है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। प्रशासन और पुलिस की जांच के आधार पर दुर्घटना के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा।
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पनेरू की मांगें
पनेरू ने परिजनों से की मुलाकात, 25 लाख मुआवजा मांगा भीमताल। ओखलकांडा सड़क हादसे पर पूर्व दर्जाधारी हरीश पनेरू ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को पनेरू शोकाकुल परिवार से मिले और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने खराब और कच्चे मार्ग पर कृषि विभाग के वाहन को ले जाने को लेकर सवाल खड़े किए। कहा,यदि जांच में सड़क निर्माण में गुणवत्ता, एलाइनमेंट या सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं लोगों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।
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